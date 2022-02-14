Владивосток, , 06:36 — REGNUM Министр образования Приморья Наталья Бондаренко уходит с поста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе правительства края.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что зампредседателя правительства Приморского края, министр образования Наталья Бондаренко увольняется по собственному желанию.

Министр написала заявление на отпуск с 21 по 28 февраля с последующим увольнением.

Кто займёт вакантное место — пока не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор муниципального предприятия Челябинска «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Денис Поташёв уходит в отставку.