Пекин, , 06:22 — REGNUM Будучи талисманом зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Бин Дунь Дунь находится в центре внимания благодаря своей растущей популярности во всем мире, в то время как организации выпускают различные продукты с изображением этой панды, сообщает газета Global Times.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

Последняя коллекция, официально лицензированная, включает цифровые булавки с несменяемыми токенами (NFT), включая несколько дизайнов Бин Дунь Дунь. Цифровые булавки будут включены в 500 «эпических коробок» по цене $99 каждая, максимум пять за покупку. Они поступили в продажу 11 февраля, согласно веб-сайту nWayPlay, официальной платформе, на которой проводятся продажи.

Каждая коробка включает в себя три официально лицензированных цифровых значка с одобренными рисунками талисманов, изображающих различные зимние виды спорта, а также официальную эмблему и плакат.

Аналитики отметили, что запуск цифровых контактов NFT доказывает успех и глобальное влияние зимних Олимпийских игр в Пекине, особенно с учетом сохраняющейся популярности Бин Дунь Дунь, а сотрудничество с NFT также соответствует рыночному спросу, поскольку обсуждения индустрии NFT стали вирусными.

Интеллектуальная собственность Бин Дунь Дунь может быть дополнительно защищена и с помощью NFT, поддерживаемой блокчейном, что поможет способствовать развитию культурных и творческих индустрий, заявил профессор Китайского народного университета Ван Пэн Global Times.

Несколько китайских деловых партнеров зимних Олимпийских игр в Пекине, включая Alibaba Group и Anta Sports, также запустили соответствующие коллекции NFT во время игр.

Несколько китайских финансовых учреждений, включая крупные банки, используют Бин Дунь Дунь как способ привлечения потенциальных потребителей, поскольку потребители могут получить товары, связанные с талисманом и другие подарки, связанные с Олимпиадой, подав заявку на тематические кредитные карты.

Сотрудники разных банков подтвердили Global Times, что владельцы кредитных карт смогут получать подарки, такие как наборы талисманов, в том числе Бин Дунь Дунь и Сюж Жун Жун, при соблюдении определенных стандартов.

Сотрудник Банка Китая сообщил, что акция началась в апреле 2021 года, и к ноябрю 2021 года было подарено 100 000 комплектов талисманов, в том числе Бин Дунь Дунь и Сюэ Жун Жун, и в общей сложности для раздачи было подготовлено 200 000 комплектов.

Министерство коммерции Китая сообщило, что продажи товаров для зимних Олимпийских игр и оборудования для катания на льду и снегу были быстрыми, при этом продажи продуктов, лицензированных для зимних Олимпийских игр, выросли в 21,2 раза в годовом исчислении.