Москва, , 06:25 — REGNUM Федеральное агентство лесного хозяйства 9 марта 2022 года планирует определить победителя, в задачи которого входит создание первой очереди федеральной государственной информационной системы лесного комплекса. Стартует тендер с ценой 1,967 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Лес Марина Каширская (с) ИА REGNUM

Профинансируют контракт средствами федерального бюджета. Создание ФГИС лесного комплекса будет проходить в несколько очередей, но в запланированном тендере определен состав работ только в отношении первой очереди.

В техзадании уточняется, что после создания первой очереди ФГИС ведение государственного лесного реестра должно быть переведено в электронный вид, а также обеспечена отслеживаемость «древесины от рубки лесных насаждений до получения продукции переработки древесины и вывоза за пределы РФ». Ещё одна задача — обеспечить выполнение ряда госуслуг в электронной форме с использованием личного кабинета.

Тестирование системы должны быть выполнено не позднее 16 декабря 2022 года.

Напомним, ранее был объявлен тендер на доработку информационной системы «Реформа ЖКХ». Стартует тендер с 120 млн рублей.