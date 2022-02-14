Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Американская компания Peloton Interactive Inc заменит своего исполнительного директора и сократит около 2800 рабочих мест, поскольку производитель велотренажеров надеется оживить падающие продажи и вернуть доверие инвесторов, сообщает газета Global Times

Велосипед Bernhard_Staerck

Соучредитель Peloton Джон Фоули, возглавлявший компанию почти десять лет, уйдет в отставку, чтобы стать исполнительным председателем. Барри Маккарти, бывший финансовый директор Spotify Technology и Netflix Inc, встанет у руля. Согласно нормативной документации, ему будет выплачена базовая зарплата в размере $1 млн и премия за опцион на покупку 8 млн обыкновенных акций компании класса А.

В последние недели Фоули вызвал гнев инвестора Blackwells Capital, поскольку компания изо всех сил пыталась сохранить головокружительный рост, который привел к повышению ее оценки до $52 млрд в начале 2021 года. Акции с тех пор упали почти на 80%.

Инвестиционная фирма призвала к его отстранению и даже призвала компанию продать себя, обвинив в низкой эффективности акций «грубую бесхозяйственность», плохое принятие решений Фоули и отсутствие доверия. В ответ на объявление 8 февраля Блэквеллс заявил, что эти шаги, которые включали назначение двух директоров в совет директоров, не решили проблемы инвесторов.

«Фоули доказал, что он не подходит для руководства Peloton, будь то в качестве генерального директора или исполнительного председателя, и ему не следует выбирать директоров вручную, как он, похоже, сделал», — сказал Джейсон Айнтаби, директор по инвестициям Blackwells.

В то время как Пелотон вызвал интерес у потенциальных покупателей, включая гиганта электронной коммерции Amazon.com Inc и Nike Inc, согласно сообщениям СМИ, аналитики заявили, что компания может быть трудной целью для поглощения, поскольку у нее есть два класса акций, что эффективно позволяет инсайдерам контролировать ее.

Акции выросли на 28% в ходе дневных торгов 8 февраля, так как компания заверила инвесторов в том, что преимущества реструктуризации и изменения цен будут заметны во второй половине 2022 финансового года.

«Уолл-стрит нравится новый генеральный директор Peloton… поэтому акции сегодня снова растут, ожидая, что новый генеральный директор оптимизирует компанию и сократит любые потери», — сказал Луи Навелье, директор по инвестициям Navellier & Associates.

В рамках своих усилий по сокращению расходов, Peloton планирует уволить примерно 20% своей корпоративной рабочей силы. Компания планирует предложить «значимое денежное выходное пособие», медицинское обслуживание, карьерные услуги и 12 месяцев бесплатного членства в Peloton, написал Фоули в письме сотрудникам. Членство с полным доступом в настоящее время стоит $39 в месяц. Инструкторы компании останутся.

Продажи Peloton резко выросли во время локализации COVID-19, и многие люди покупали домашнее оборудование для фитнеса. Но удача начала угасать по мере увеличения числа вакцинаций, открытия спортивных залов и предложения конкурентами конкурентоспособной продукции.

Компания отреагировала снижением цен, чтобы сделать свои велосипеды более доступными, но это мало помогло остановить падение. Peloton также сократит рабочие места, затронув 20% своих корпоративных должностей, после объявления в прошлом месяце о пересмотре численности своей рабочей силы.

Компания отчиталась 8 февраля о большем, чем ожидалось, квартальном убытке и снизила свой прогноз выручки за весь год, заявив, что снижение прогноза связано с изменениями спроса, вызванными возобновлением экономики. Peloton свернет строительство своего запланированного завода в американском штате Огайо, куда планировалось инвестировать около $400 млн и создать более 2000 рабочих мест в течение следующих нескольких лет.