Тяжинский, , 06:15 — REGNUM В Кемеровской области задержали участников конфликта в Тяжинском округе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Драка Amshudhagar

«Возбуждено уголовное дело по ст. 213 ч. 2 УК РФ «Хулиганство». Санкции данной статьи предусматривают в качестве наказания до 7 лет лишения свободы», — уточнили в полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кузбасском посёлке Тяжинский 12 февраля произошла драка с участием мужчин, женщин и детей. По данным СМИ, конфликт начался в кафе «Эльбрус» между женщинами, потом подтянулись мужчины. Пострадали также мужчина и его семья с тремя детьми, оказавшиеся в машине неподалёку.

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