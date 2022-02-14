Владивосток, , 06:24 — REGNUM За прошедшие выходные, 12−13 февраля, в Приморье зарегистрировано почти 100 авто аварий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Авария 21.мвд.рф

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За два дня зарегистрировано 98 ДТП, из них 89 — с материальным ущербом, девять — с пострадавшими.

Два водителя погибли, 17 человек получили травмы. Повреждено 187 автомобилей. Основным нарушением выходных дней, спровоцировавшим аварийные ситуации, стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области два человека погибли из-за ДТП на территории Белозерского района.