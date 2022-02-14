Вашингтон, 14 февраля, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Авиарейс компании American Airlines, летевший из Лос-Анджелеса в Вашингтон, совершил вынужденную посадку в аэропорту города Канзас-Сити в американском штате Миссури из-за дебошира на борту. Об этом 13 февраля сообщила газета The New York Times.

(сс) Riik@mctr Самолет авиакомпании American Airlines

По словам пассажиров авиарейса, дебошир пытался проникнуть в кабину к пилотам, а когда это ему не удалось, предпринял попытку покинуть салон самолёта через основной выход. В самой авиакомпании подробности инцидента сообщать не стали.

Представитель American Airlines уточнил, что нарушитель был обезврежен силами экипажа самолёта. Пассажиров авиарейса компания предполагает разместить и доставить в пункт назначения на других воздушных бортах.

В свою очередь в ФБР подтвердили задержание дебошира, но от дальнейших комментариев по данному поводу отказались.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке авиалайнера Airbus A320 (авиакомпания — Air Asia) из-за появления змеи в салоне.