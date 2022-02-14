Пекин, , 06:04 — REGNUM В связи с запуском крупных инфраструктурных проектов в начале 2022 года во многих провинциях Китая инвестиции в основной капитал увеличиваются, что, как ожидается, будет способствовать экономическому росту, поскольку вторая по величине экономика в мире стремится стабилизировать темпы роста ВВП в условиях растущих проблем, считают эксперты, сообщает газета Global Times.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По состоянию на 9 фвевраля в провинции Хубэй в центральном Китае, провинции Фуцзянь в восточном Китае, провинции Шэньси в северном Китае и других провинциях состоялись церемонии открытия ключевых строительных проектов, большинство из которых являются инфраструктурными.

8 февраля города Чунцин и Чэнду на юго-западе Китая совместно обнародовали планы финансирования 160 проектов на сумму 2 трлн юаней ($314,1 млрд), большинство из которых составляют современные инфраструктурные проекты на сумму 1,35 трлн юаней, включая кластеры аэропортов мирового класса, высокоскоростные железные дороги, автомагистрали, энергетическую инфраструктуру и другие.

7 февраля начались строительные работы по 230 крупным проектам в провинции Фуцзянь с общим объемом инвестиций 239,8 млрд юаней. Это включает 53 инфраструктурных проекта с общим объемом инвестиций 38,85 млрд юаней.

Темпы строительства инфраструктуры набрали обороты. Менее чем за две недели до 2022 года Китай объявил или начал реализацию крупных инфраструктурных проектов с общим объемом инвестиций более 3 трлн юаней, свидетельствуют данные, опубликованные правительствами провинций. Напротив, с 1 по 19 января прошлого года было объявлено только о крупных инфраструктурных проектах на сумму около 1,2 трлн юаней.

Данные поставщика финансовых данных Wind показали, что в январе объем выпуска местных облигаций достиг 698,9 млрд юаней, что значительно больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем новых выпусков облигаций специального назначения составил 484,4 млрд юаней.

Наращивание инфраструктуры отражается на фондовом рынке. В течение трех торговых дней до среды, прошедших после Праздника весны, наблюдался рост в таких секторах, как строительная техника и цемент. По мнению экспертов, можно ожидать основополагающей и движущей роли инвестиций в инфраструктуру в 2022 году, и это также может способствовать развитию производственных цепочек вверх и вниз по течению, помогая поддерживать рост ВВП.

Чэнь Ли, управляющий директор Пекинского научно-исследовательского института ценных бумаг Chuancai, заявил Global Times, что ряд макроэкономических мер, включая денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, будут совместно играть важную роль в стабилизации экономического развития, поскольку стабилизация роста является важной задачей для экономической работы в этом году.

«В конце прошлого года соответствующие ведомства интенсивно одобрили множество проектов, и Народный банк Китая увеличил масштаб своего инструментария, что заложило основу для устойчивого развития экономики», — сказал Чэнь.

Во время Праздника весны должностные лица Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC), главного экономического планировщика страны, подчеркнули необходимость заблаговременной оценки воздействия политики с помощью ранних договоренностей и ранних действий, которые дадут результаты на ранней стадии, учитывая множество неопределенных факторов в первом квартале.

NDRC планирует меры по реализации стратегии расширения внутреннего спроса и умеренного ускорения инвестиций в инфраструктуру. С ускорением выпуска облигаций специального назначения и началом строительства многих крупных проектов темпы роста инвестиций в основной капитал, одного из трех факторов экономического роста Китая, в этом году наберут обороты, заявил глава Национального бюро статистики (NBS) Нин Цзичжэ в январе.

Китай обладает уверенностью и способностью обеспечить устойчивое экономическое развитие в будущем, несмотря на растущие проблемы в 2022 году, сказал чиновник. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,9% в годовом исчислении в 2021 году, а инвестиции в инфраструктуру выросли на 0,4%, показали данные NBS. Инвестиции в развитие недвижимости выросли на 4,4%.

«Мы видим, что инвестиции в инфраструктуру будут расти. Это в значительной степени компенсирует замедление инвестиций в сектор недвижимости. Мы видим слабое потребление в первом квартале [2022 года], но впоследствии оно восстанавливается», — сказал главный экономист по Китаю и глава отдела экономики Азии UBS Ван Тао в январе.

Ожидается, что инвестиции в инфраструктуру сыграют важную роль в стабилизации экономического роста в этом году, и, по прогнозам, темпы их роста в годовом исчислении превысят 5% при поддержке государственной политики, говорится в исследовательской записке Банка коммуникаций.