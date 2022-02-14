Пекин, , 05:57 — REGNUM Китайская ассоциация планирования семьи недавно объявила о своих основных задачах на 2022 год, и это вызвало споры среди китайской общественности, и некоторые задались вопросом, означает ли это, что могут быть приняты меры по запрету абортов у лиц с нежелательной беременностью, сообщает газета Global Times.

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Однако эксперты пояснили, что доклад направлен на защиту национальной фертильности и общественного здравоохранения путем предотвращения нежелательных и неожиданных беременностей, а не принудительного запрета абортов.

Отчет, который был опубликован на официальном сайте ассоциации 28 января, широко обсуждался в Интернете. Обсуждение кампании по искусственному прерыванию беременности для незамужних женщин стало популярной темой на Weibo, китайской платформе социальных сетей, подобной Twitter.

В статье 9 доклада упоминается, что будут предприняты особые усилия для решения проблем репродуктивного здоровья конкретных групп и что будут проводиться специальные кампании по пресечению абортов среди неженатых людей и подростков в целях борьбы с нежелательной беременностью и улучшения репродуктивного здоровья.

Хуан Вэньчжэн, эксперт по демографии и старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации, сообщил Global Times, что идеи, изложенные в отчете этого года, соответствуют идеям предыдущих лет, и основное внимание уделяется сокращению нежелательной беременности и абортов с помощью мягких мер, таких как просвещение в области репродуктивного здоровья. «Это также можно интерпретировать как одну из конкретных мер по защите национальной фертильности, но, конечно, не для запрета абортов», — сказал он.

Независимый демограф Хэ Яфу высказал аналогичные соображения, добавив, что инициатива направлена на предотвращение нежелательной беременности для пар, не состоящих в браке, что соответствует цели, которую некоторое время назад предложила Ассоциация планирования семьи Китая по улучшению услуг в области фертильности, поскольку множественные аборты могут привести к бесплодию, сказал он Global Times.

В Плане развития женщин в Китае (2021−2030 годы), принятом Госсоветом КНР также упоминается сокращение числа абортов, не связанных с медицинской необходимостью, усиление контроля качества товаров для здоровья женщин и стандартизация лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.

«Искусственные аборты в Китае имеют три характеристики: большое количество, высокая доля повторных абортов и большая доля молодых женщин, которые ранее не были беременны», — говорится в статье, опубликованной в 2021 году в китайском журнале практической гинекологии и акушерства, отмечая, что общее количество искусственных абортов за последние пять лет составило около 9,5 млн.

Почти половина женщин, у которых случаются выкидыши, моложе 25 лет, отмечает сайт thepaper.cn. В последние годы исследования показали, что на лиц в возрасте до 20 лет в Китае уже приходится значительная доля искусственных абортов. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики КНР 17 января, население материковой части Китая увеличилось всего на 480 000 человек с конца 2020 года, при этом число новорожденных сокращается пятый год подряд, в основном из-за продолжающегося сокращения числа женщин детородного возраста.