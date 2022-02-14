Посёлок Бохан, Иркутская область, , 05:56 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области обнародовало подробности о пожаре, случившемся на свиноферме в селе Каменка Боханского района.

Пожар Pixabay.com

Возгорание возникло вечером 13 февраля. На момент обнаружения пожара здание было охвачено огнём, внутри находилось более 200 голов свиней, но спасли только 20 голов. К тушению были привлечены силы и средства Боханского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе добровольная пожарная команда села Каменка и приспособленная техника муниципального образования. В результате здание свинофермы повреждено на площади 600 кв.м., погибло около 200 животных.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причину пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в начала января в складском помещении на улице Воровского в Иркутске возник сильный пожар. Внутри здание горело на площади более 900 кв. м, была угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

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