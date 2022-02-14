Посёлок Бохан, Иркутская область, 14 февраля 2022, 05:56 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области обнародовало подробности о пожаре, случившемся на свиноферме в селе Каменка Боханского района.

Пожар
Пожар
Pixabay.com

Возгорание возникло вечером 13 февраля. На момент обнаружения пожара здание было охвачено огнём, внутри находилось более 200 голов свиней, но спасли только 20 голов. К тушению были привлечены силы и средства Боханского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе добровольная пожарная команда села Каменка и приспособленная техника муниципального образования. В результате здание свинофермы повреждено на площади 600 кв.м., погибло около 200 животных.

Дознавателям МЧС России и экспертам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить причину пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, в начала января в складском помещении на улице Воровского в Иркутске возник сильный пожар. Внутри здание горело на площади более 900 кв. м, была угроза перехода огня на рядом стоящие строения.

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