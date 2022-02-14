Санкт-Петербург, , 05:58 — REGNUM В адрес жилищно-строительного кооператива «Шлиссельбургский дворик» поступил банкротный иск от федерального фонда защиты прав долевых участников (фонд развития территорий). Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области дело пока не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск поступил в суд 12 февраля 2022 года. Детали пока не сообщались.

В едином госреестре юрлиц кооператив оформлен в сентябре 2017 года. Председатель — Ирина Плеханова.

В едином реестре проблемных объектов по адресу, указанному в иске администрации городского поселения, фигурирует долгострой. По нему фондом в декабре 2021 года принято решение о выплате компенсаций дольщикам трёх домов. Уточняется, что размер возмещения составит 272 млн рублей. В качестве первоначального застройщика указано ООО «ТД Сигма», которое было обанкрочено в 2016 году.

Напомним, ранее банкротные иски также получили два ЖСК из Севастополя — ЖСК «Романсеро» и ЖСК «Корабел». Решения по ним пока не приняты.