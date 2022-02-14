Москва, 14 февраля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Температура воздуха на семь-восемь градусов выше климатической нормы при отсутствии осадков и приятных сюрпризах в виде «солнечных валентинок» ожидает на предстоящей неделе жителей Москвы. Об этом 13 февраля рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

По словам специалиста, в первой половине недели, до 17 февраля, в Москве ожидается днём тёплая и приятная погода, обусловленная антициклоном, который развивается над югом европейской территории России. Днём ожидается +1…+3 градуса, ночью −2…−7 градусов, что на семь-восемь градусов выше климатической нормы. такая погода больше характерна для апреля.

Во вторник 15 февраля и в среду 16 февраля будет солнечно, а 14 февраля лучи солнца будут лишь иногда пробиваться сквозь облака. Вильфанд назвал это явление «солнечными валентинками» и приветом от природы в праздник, который в этот день, 14 февраля, в ряде стран традиционно отмечают влюблённые.

Во второй половине недели, по словам метеоролога, станет ещё теплее, температура поднимется на 10−11 градусов выше климатической нормы и станет совсем типичной не для февраля, а для первой декады апреля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, какая погода, по словам Вильфанда, ожидается 14 февраля в Москве.