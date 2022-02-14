Хабаровск, 14 февраля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Тугуро-Чумиканском районе 35-летний житель села Чумикан признан виновным в причинение смерти сестры по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

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В суде установлено, что ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника, при этом не имел водительских прав. Во время движения по обмелевшему руслу реки Ласкалак автомобиль попал в затопленную водой яму.

Сестра водителя не смогла выбраться из тонущей машины и погибла. Двое других пассажиров и водитель спаслись.

Фигурант вину признал полностью и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, тело семилетнего школьника, сына миллиардера Станислава Логунова, который в Ленинградской области прыгнул с пирса на лёд и провалился в воду, нашли спустя шесть дней после происшествия.