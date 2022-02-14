Петропавловск-Камчатский, 14 февраля, 2022, 05:45 — ИА Регнум. На Камчатке после пожара в одноэтажном жилом доме в одной из квартир обнаружен труп женщины 1980 года рождения. Проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Пожар

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Возгорание произошло ранним утром 13 февраля. Сообщение о пожаре поступило в 06:04 по местному времени.

Помимо горящей квартиры к моменту прибытия пожарных на место огнём была охвачена кровля дома. Полностью ликвидировать пожар удалось только в 10:35. В квартире сгорела мебель и бытовая техника, полностью обрушилось потолочное перекрытие, подробности ЧП сообщили в краевом Управлении МЧС. В соседних квартирах от огня пострадала мебель, внутренняя отделка, а в двух из них также обрушился потолок.

По предварительной информации, женщина погибла в результате отравления угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Москвы в жилом доме 13 февраля произошёл пожар.