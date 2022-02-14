Якутск, 14 февраля, 2022, 05:34 — ИА Регнум. В учреждении образования столицы Якутии 14 февраля замкнуло проводку. Детей вывели из здания, занятия отменены, сообщило ИА SakhaDay.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина на месте происшествия

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ЧП произошло в школе №10 Якутска. Опубликовано фото, на котором видны припаркованные возле здания пожарные машины. Подробности происшествия пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в якутском городе Олекминске загорелась школа. Здание было старым, в нём уже не учили детей.