Владивосток, 14 февраля, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины, которая вместе с несовершеннолетней дочерью жила в гараже, при этом жестоко обращалась с ней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Цитата из к/ф «Война Анны». реж Алексей Федорченко. 2016. Россия Плачет

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В ходе следствия установлено, что мать с 12-летней дочерью несколько месяцев проживали в гараже, где не было воды и отопления. Ребёнок не был обеспечен необходимыми условиями для проживания.

Кроме того, женщина с марта по май 2021 года систематически избивала девочку, оскорбляла её, а также выгоняла из гаража.

Ребёнка отправили в социально-реабилитационный центр, а уголовное дело во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Энгельса (Саратовская область), задержанная по подозрению в покушении на убийство 5-летнего сына, находилась в состоянии алкогольного опьянения.