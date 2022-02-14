Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Не распакованная VHS-кассета с копией фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» будет продана на аукционе, стартовая цена лота составляет $60 тыс. Об этом 14 февраля сообщает портал Comicbook.

Постер в фильму «Звёздные войны. Эпизод IV. Новая надежда» (фрагмент)

Кассета представляет собой первый выпуск «Звёздных войн» в обложке 1984 года, с «серой лентой», на упаковке размещена красная наклейка с надписью: «Только стерео для первого издания», а также «водяные знаки первого издания CBS/Fox». Отмечается, что аукцион завершится 23 февраля 2022 года.

Отметим, что ранее на аукционе в США уже была продана подобная кассета, тогда торги закончились на отметке $57,6 тыс. Премьера фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» состоялась 25 мая 1977 года.

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