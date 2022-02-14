Петропавловск-Камчатский, , 05:16 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в удержании у себя в гараже пяти человек, был отправлен под арест судом на Камчатке. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета России по Камчатскому краю.

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По данным следствия, ранее судимый мужчина в октябре 2021 года заманил к себе в гараж пятерых человек, в том числе несовершеннолетних, и избил их. Как пояснил сам подозреваемый, таким образом он хотел заставить захваченных им людей перестать торговать наркотиками на территории муниципального района.

Суд, исходя из личности подозреваемого и по ходатайству следствия, назначил ему домашний арест в качестве меры пресечения. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Санкции статьи предусматривают принудительные работы или тюремный срок на период от трех до пяти лет. Доводы подозреваемого о распространении наркотиков потерпевшими будут проверены правоохранителями.

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