Вашингтон, , 05:06 — REGNUM Рэпер Снуп Догг может появится в играх франшизы Call of Duty в качестве нового оперативника. Об этом 14 февраля сообщает портал Comicbook.

Снуп Догг Скриншот с YouTube

Известный отраслевой инсайдер Том Хендерсон, впервые сообщивший эту информацию, отметил в своей публикации, что он «не шутит». Пока компания Activision никак не прокомментировала слухи, но, как отметила редакция Comicbook, поскольку информация уже «утекла» в сеть, в ближайшее время издатель может выступить с официальным анонсом.

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1492144547501154304

Отметим, что Снуп Догг неоднократно заявлял, что любит видеоигры. Ранее он появился в таких проектах, как Def Jam: Fight for NY, Madden NFL, NHL и True Crime: New York City. Он также озвучил ведущего многопользовательской арены в игре Call of Duty: Ghosts.

