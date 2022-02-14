Альбукерке, США, 14 февраля, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек ранил неизвестный злоумышленник, вооружённый ножом в городе Альбукерке в американском штате Нью-Мексико. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба местной полиции в Twitter.

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Отмечается, что нападения на людей произошли как минимум в семи районах города. По словам очевидцев, злоумышленник передвигался по городу с помощью велосипеда. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Полиции удалось задержать подозреваемого в нападениях. Мотивы его поступков пока неясны. Уточняется, что нападения подозреваемый совершал бессистемно, в случайном порядке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавши при стрельбе в американском штате Калифорния, рядом с местом, где проходила вечеринка музыканта Джастина Бибера. Сам музыкант покинул вечеринку задолго до инцидента.