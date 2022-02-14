Благовещенск, , 05:04 — REGNUM В Амурской области после нападения безнадзорных собак на девочку в Оренбурге стали чаще убивать бродячих животных. Так, 14 февраля умерли несколько собак в городе Белогорск, сообщило Амур.инфо. В основном собак травили, одну из них убили метательным снарядом.

Раненая собака Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР

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В посёлке Магдагачи днём 13 февраля неизвестные стреляли в бродячих животных из ружья. Собак убивали прямо на улицах города, оставляя на обозрение прохожим окровавленные трупы. СМИ просят сотрудников правоохранительных органов прокомментировать эти инциденты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге стая бездомных собак напала на девочку. Ребёнку спасла жизнь толстая куртка. Возбуждено дело о халатности должностных лиц.