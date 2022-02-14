Красноярск, 14 февраля, 2022, 04:55 — ИА Регнум. Двое мужчин и две женщины погибли в результате пожара в жилом доме в городе Ачинске на юге Красноярского края. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар

Пожар подошёл в ночь на 14 февраля в жилом двухэтажном доме барачного типа, расположенном на улице Коминтерна. После ликвидации пожара в доме были обнаружены тела четырёх человек: двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет. У всех погибших были признаки отравления угарным газом.

По предварительным данным, погибшие были членами одной семьи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства гибели людей. Вероятной причиной на настоящий момент названо короткое замыкание в электрощитке, который стал очагом возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели годовалого ребёнка при пожаре в Красноярском крае.