Лондон, , 04:54 — REGNUM Британская страховая компания Aviva заявила, что в 2021 году количество страховых случаев, связанных с устройствами виртуальной реальности, увеличилось на 31%. Об этом 14 февраля сообщает портал Screen Rant.

Виртуальная реальность Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам директора Aviva UK Келли Уиттингтон, это общая тенденция, которая проявляется из-за того, что новые гаджеты и развлекательные устройства становятся более доступными и популярными. В компании сообщили, что с 2016 года число страховых случаев, связанных с VR, выросло на 68%. Средняя сумма возмещения по ним составляет около $922.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google выпустит новую гарнитуру виртуальной реальности. По данным источников портала The Verge, разработка новых AR-очков (AR — дополненная реальность) ведётся в рамках проекта Iris.

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