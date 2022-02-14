Лондон, 14 февраля, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Британская страховая компания Aviva заявила, что в 2021 году количество страховых случаев, связанных с устройствами виртуальной реальности, увеличилось на 31%. Об этом 14 февраля сообщает портал Screen Rant.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виртуальная реальность

По словам директора Aviva UK Келли Уиттингтон, это общая тенденция, которая проявляется из-за того, что новые гаджеты и развлекательные устройства становятся более доступными и популярными. В компании сообщили, что с 2016 года число страховых случаев, связанных с VR, выросло на 68%. Средняя сумма возмещения по ним составляет около $922.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google выпустит новую гарнитуру виртуальной реальности. По данным источников портала The Verge, разработка новых AR-очков (AR — дополненная реальность) ведётся в рамках проекта Iris.