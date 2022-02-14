Благовещенск, 14 февраля 2022, 05:02 — REGNUM В Амурской области введение удалённого оформления листов временной нетрудоспособности не снизило нагрузку на систему здравоохранения. Жители региона по требованию работодателей всё равно вынуждены приходить в поликлиники за бумажным вариантом больничного, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»
Читайте также: В Приамурье уровень заболеваемости COVID-19 поднялся в несколько раз
Выдача листов нетрудоспособности становится причиной образования очередей в медучреждениях, констатировала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.
Как сообщало ИА REGNUM, интенсивность эпидемиологического процесса в Амурской области нарастает. Взрослые амурчане стали болеть коронавирусом в 3,7 раза чаще, дети — в 5,7 раза.