Лос-Анджелес, США, , 04:30 — REGNUM Warner Bros. и студия DC выпустили новый трейлер будущего кинокомикса Мэтта Ривза «Бэтмен», в котором основное внимание уделено Селине Кайл (Женщине-кошке). Видео было опубликовано 14 февраля на портале Screen Rant.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ролик получил название «Новый друг», в нём, в частности, показана сцена, в которой Брюс Уэйн задаёт Альфреду Пенниуорту вопрос о том, может ли он доверять Женщине-кошке. В другом фрагменте авторы фильма немного рассказывают о мотивации Селины Кайл. Кроме того, в ролике зрители могут видеть несколько новых экшн-сцен.

Напомним, премьера нового «Бэтмена» состоится 2 марта 2022 года. Главные роли в фильме исполнят Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррел, Джеффри Райт и другие известные актёры.

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