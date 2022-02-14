Якутск, , 04:37 — REGNUM Жители Якутии чаще выздоравливают от коронавируса, чем заболевают им. Так, 13 февраля зафиксировано 1 397 новых инфицированных (днём ранее — 2300), справились с болезнью 2 523 человека (накануне — 3 744), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Коронавирус Permkrai.ru

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В ковидных госпиталях находятся 6,6% пациентов с COVID-19 остальные лечатся на дому. Сильнее вирус распространяется в районах республики, а на Якутска приходится 45% заболевших.

За сутки 13 февраля, по данным оперштаба республики, госпитализированы 56 человек, днём ранее в больницы увезли 174 человека (статистика сайта стопкоронавирус. рф).

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия закупила медикаменты для лечения коронавирусной инфекции на дому. Средства в размере 171 млн рублей были выделены из резервного фонда республики.