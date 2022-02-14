Владивосток, 14 февраля, 2022, 04:34 — ИА Регнум. В Приморье обезвредили международную банду лесных контрабандистов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

59.мвд.рф Последствия действий «чёрного лесоруба»

Читайте также: В Приангарье задержали «черных лесорубов»

ОПГ из граждан Российской Федерации и иностранцев задержали с поличным в ходе спецоперации, которую провели сотрудники органов безопасности и краевого Минлесхоза.

Возбуждено уголовное дело — фигурантов обвиняют в организации экспорта незаконно заготовленной в Приморье древесины.

Преступная группа была в разработке почти год. По версии следствия, участники группы скупали незаконно заготовленную древесину, оформляли на нее фальшивые документы и продавали за границу.

«На протяжении всего этого времени сотрудники министерства совместно с сотрудниками территориального и пограничного управлений ФСБ РФ по Приморью вели работу по сбору доказательств преступной деятельности этой группы. Наши специалисты провели скрупулёзный анализ документов, что позволило такие доказательства получить. По экспертным оценкам, за два года группа осуществила контрабанду не менее 15 тыс. кубов леса и пиломатериалов на сумму не менее 180 млн рублей», — пояснили и в правительства края.

Задержано несколько человек, изъято 1300 кубометров дуба в бревнах с подставными документами и 400 кубометров пиломатериалов, общей стоимостью не менее 60 млн рублей, 5 млн рублей наличными, дериваты животных, бриллианты, документация.

Все задержанные находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Шиткинском лесничестве (Тайшетский район Иркутской области) пресечена незаконная рубка древесины в особо крупном размере.