Лос-Анджелес, США, , 04:14 — REGNUM Universal Pictures опубликовала трейлер нового хоррора режиссёра Джордана Пила, который получил название «Нет» (Nope). Ролик был выложен 13 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

Пил Джордан Kevin Edwards

В новом проекте Пила участвуют актёры Дэниел Калуя, Кеке Палмер, Стивен Ён, Майкл Уинкотт, Брэндон Переа и Барби Феррейра. Они сыграют жителей отдалённого населённого пункта, расположенного в штате США Калифорния, которые становятся свидетелями странных событий.

Напомним, Дэниел Калуя исполнил главную роль в криминальной драме «Иуда и чёрный мессия», Стивена Ёна зрители знают по «Ходячим мертвецам», Майкл Уинкотта — по миру «Мир Дикого запада», Брэндона Переа — по шоу OA, а Барби Феррейру — по сериалу «Эйфория». Премьера «Нет» состоится 21 июля 2022 года.

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