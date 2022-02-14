Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 04:14 — ИА Регнум. Universal Pictures опубликовала трейлер нового хоррора режиссёра Джордана Пила, который получил название «Нет» (Nope). Ролик был выложен 13 февраля на YouTube-канале кинокомпании.

Kevin Edwards Пил Джордан

В новом проекте Пила участвуют актёры Дэниел Калуя, Кеке Палмер, Стивен Ён, Майкл Уинкотт, Брэндон Переа и Барби Феррейра. Они сыграют жителей отдалённого населённого пункта, расположенного в штате США Калифорния, которые становятся свидетелями странных событий.

Напомним, Дэниел Калуя исполнил главную роль в криминальной драме «Иуда и чёрный мессия», Стивена Ёна зрители знают по «Ходячим мертвецам», Майкл Уинкотта — по миру «Мир Дикого запада», Брэндона Переа — по шоу OA, а Барби Феррейру — по сериалу «Эйфория». Премьера «Нет» состоится 21 июля 2022 года.