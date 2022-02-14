Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Киностудия Marvel Studios 14 февраля представила полноценный трейлер грядущего фильма «Доктор Стрэндж: В Мультивселенной безумия». Видеоролик был опубликован на официальном YouTube-канале студии.

Цитата из х/ф «Доктор Стрэндж». Реж. Скотт Дерриксон. 2016. США Доктор Стрэндж

Мировая премьера второго фильма о Стивене Стрэндже запланирована на 6 мая 2022 года. Главные роли исполнят Бенедикт Камбербэтч («Человек-паук: Нет пути домой», «Шерлок», «Хокинг»), Элизабет Ольсен («Мстители: Финал», «Ванда/Вижн»), Рэйчел МакАдамс («Дневник памяти», «Шерлок Холмс»), Майкл Стулбан («Опасная игра Слоун», «Прибытие», «Доктор Стрэндж») и Бенедикт Вонг («Доктор Стрэндж», «Марко Поло: Сотня глаз»).

Ранее Marvel Studios подтвердила смену жанра киноленты с хоррора на приключенческий фильм. Режиссером картины выступил Сэм Рэйми, работавший ранее над трилогией «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли.