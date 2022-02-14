Казань, , 04:04 — REGNUM 13 февраля в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» хоккейный клуб «Локомотив» в рамках товарищеской встречи уступил казанскому «Ак Барсу». Игра завершилась со счетом 3:2.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

Заброшенные шайбы: Аверин 9:23 (Баранцев, Перевалов) — 0:1, Шалунов 11:51 (Алексеев) — 0:2, Зарипов 21:42 (Адамчук, Галимов) — 1:2, Галимов 28:12 — 2:2, Кагарлицкий 43:49 (Петров) — 3:2.

По итогам досрочно завершенного сезона Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) 2021/22 «Ак Барс», одержав тридцать побед и набрав 66 очков, занял четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» с 55-ю очками расположился на тринадцатом месте.