Владивосток, 14 февраля, 2022, 04:01 — ИА Регнум. В Приморье 15−16 февраля ожидается снег и штормовой ветер — дорожные и коммунальные службы готовятся к оперативной работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Непогода подойдёт к южной части региона с севера подойдет — атмосферный фронт вызовет преимущественно умеренный снег и усиление ветра до штормовых значений.

В связи с этим оперативные службы края приведены в повышенную готовность.

Так, «Примавтодор» перешёл на круглосуточный режим работы. Дорожники ведут заготовку противогололедных материалов, топлива, проверяют техническое состояние автомобилей.

«Уже к вечеру необходимо выставить технику перед опасными участками и на перевалах. Директорам — запастись топливом и предусмотреть питание для сотрудников на случай перекрытия дорог», — поручил генеральный директор предприятия Алексей Ширшов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области ожидается облачная, временами пасмурная погода, осадки в виде мокрого снега различной интенсивности, из-за усиления ветра — непродолжительные метели.