Токио, , 03:56 — REGNUM Автор популярной манги «Токийский гуль» Суи Исида выложил в сеть рисунок, на котором он изобразил японского фигуриста-одиночника Юдзуру Ханю. Об этом 14 февраля сообщает портал Comicbook.

Юдзуру Ханю Jiel.b.free.fr

Редакция издания отметила, что таким образом Исида дал понять, что испытывает интерес к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Мангака опубликовал изображение вскоре после первого выхода фигуриста на лёд. «Это было круто», — написал в посте Исида.

https://twitter.com/sotonami/status/1491974136150650880

Напомним, манга «Токийский гуль» в жанре тёмного городского фэнтези выходила в период с сентября 2011 года по сентябрь 2014-го в журнале Weekly Young Jump. Её сюжет рассказывает о том, как после несчастного случая студенту Кену Канеки пересаживают органы одного из сильнейших гулей — существ, которые питаются человеческой плотью. В результате он превращается в гуля лишь наполовину, не может есть обычную для людей еду, но при этом пытается сохранить человечность.

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