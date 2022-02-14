Учёные создали детектор для выявления коронавируса на ранней стадии
Москва, 14 февраля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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У разработки отмечается высокая чувствительность, что является несомненным преимуществом. Благодаря этой технологии можно выявлять заболевание COVID-19 на самых ранних стадиях.
Как уточнили разработчики технологии, её можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем нового поколения. Результат тестирования можно будет получить практически сразу у кровати заразившегося пациента. При этом отмечается, что создание такого метода диагностики не потребует высокотехнологичных затрат, поэтому затраты на её производство будут невысокими, а результат будет получен оперативно.
Изобретение было зарегистрировано в Роспатенте.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалиста, необходимый уровень коллективного иммунитета к штамму коронавируса «Омикрон» в России должен составлять 90%.