Москва, 14 февраля, 2022, 03:54 — ИА Регнум. Учёные Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор, позволяющий выявлять коронавирус на ранней стадии и при минимальной концентрации. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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У разработки отмечается высокая чувствительность, что является несомненным преимуществом. Благодаря этой технологии можно выявлять заболевание COVID-19 на самых ранних стадиях.

Как уточнили разработчики технологии, её можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем нового поколения. Результат тестирования можно будет получить практически сразу у кровати заразившегося пациента. При этом отмечается, что создание такого метода диагностики не потребует высокотехнологичных затрат, поэтому затраты на её производство будут невысокими, а результат будет получен оперативно.

Изобретение было зарегистрировано в Роспатенте.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалиста, необходимый уровень коллективного иммунитета к штамму коронавируса «Омикрон» в России должен составлять 90%.