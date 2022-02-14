Пекин, , 03:52 — REGNUM 25-летний российский лыжник Денис Спицов, ставший обладателем золотой медали зимних Олимпийских игр 2022 года, прокомментировал результаты олимпийской эстафеты 4×10 километров.

Олимпийские игры Atos

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«Сегодня, наверное, самая тяжелая гонка за всю мою карьеру. Я никогда в своей жизни на эстафету так не настраивался. Меня два дня просто колбасило. Никогда так не мандражировал перед личными или эстафетными гонками. Понимал, что сегодня реальный шанс, когда я могу выиграть золотую медаль. Но когда я увидел прогноз погоды, меня еще больший мандраж одолел, потому что весь день шел снег, и я переживал за работу сервиса. Но ребята просто великолепно сегодня справились, и мы — Олимпийские чемпионы! Это мечта каждого спортсмена, и она осуществилась», — цитирует Спицова издание «Чемпионат».

После двенадцатого дня Олимпийских игр 2022 года в Пекине сборная России, заработав четыре золотые, пять серебряных и восемь бронзовых медалей, занимает седьмое место в медальном зачете.