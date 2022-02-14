Вашингтон, , 03:36 — REGNUM Paramount Pictures представила новый трейлер фильма «Соник 2 в кино», премьера которого в России запланирована на 31 марта 2022 года. Ролик был показан 14 февраля в рамках трансляции «Супербоула» (финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США).

«Соник 2 в кино» Цитата из видео «Соник 2 в кино — Русский трейлер (2022)» Youtube

Зрители могут видеть в трейлере новые захватывающие экшн-сцены. Например, в одной из них Соник сталкивается с ехидной Наклзом, а в другой главный герой выполняет трюки на самолёте, которым управляет лис Майлз «Тейлз» Прауэр.

Напомним, согласно опубликованному графику, в США картину начнут показывать позже, чем в России — 8 апреля 2022 года. Её сюжет расскажет о том, как Том (Джеймс Марсден) и Мэдди (Тика Самптер) решают отправиться в поездку и оставить Соника одного дома. Сразу после их отъезда появляется доктор Айво Роботник (Джим Керри), который вместе с ехидной Наклзом (Идрис Эльба) хочет найти артефакт, который может как создавать, так и разрушать цивилизации.

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