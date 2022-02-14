Москва, 14 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Московские издательства впервые представят свою продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow. Об этом 14 февраля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Екатерина Калаева ИА REGNUM Детские книги на складе фонда

Под таким брендом столичные издательства планируют участвовать в Болонской детской книжной ярмарке в Италии, которая является одним из крупнейших отраслевых событий, где можно познакомиться с тенденциями рынка, а также обменяться опытом с коллегами.

«Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять 10 компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков», — сказала Сергунина.