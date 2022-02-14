Москва, , 03:32 — REGNUM Амурскому судостроительному заводу по решению суда предстоит выплатить в пользу АО «Государственная транспортная лизинговая компания» более 123 млн рублей. Решение арбитража Москвы ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд обязал ПАО «Амурский судостроительный завод» выплатить долги за пользование денежными средствами по договорам от декабря 2016 года — 43 028 146 рублей и 53 498 450 рублей, а также неустойку за нарушение сроков оплаты — более 9 млн рублей, долг по возмещению стоимости оказанных третьим лицом услуг по контролю и надзору за проектированием и строительством двух судов — более 6,2 млн рублей, неустойку за нарушение окончания сроков этапа строительства — более 11,503 млн рублей. Помимо этого, взыскана неустойка «за нарушение окончания сроков этапов строительства в размере 23 333 рублей за каждые сутки просрочки, начиная с 09.12.2021 года по день фактического исполнения обязательства». В удовлетворении остальной части требований было отказано.

В основе спора лежали договоры на строительство и поставку грузопассажирских автомобильно-железнодорожных паромов с ледовой категорией «Arc5».

Напомним, спор слушался с октября 2021 года. Общая сумма претензий составляла более 260,361 млн рублей. Третьими лицами в нём проходили АО «ВЭБ.ДВ» и АО «Объединенная судостроительная корпорация», в состав которой входит завод-ответчик.