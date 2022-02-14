Южно-Сахалинск, , 03:12 — REGNUM На Сахалине утром 14 февраля на автодорогу Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск сошла снежная лавина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Лавина Scientif38

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ЧП произошла в Холмском районе на 85 км трассы. На автодорогу рухнуло около 400 куб. метров снега. В результате схода лавины никто не пострадал.

Дорогу удалось оперативно расчистить, обеспечив проезд по ней.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах на территории Северобайкальского района Бурятии возможен сход лавин.