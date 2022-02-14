Бильбао, Испания, , 03:11 — REGNUM Сегодня, 14 февраля, в Пальма-де-Мальорке на стадионе «Иберостар» состоится заключительный матч 24-го тура испанской Примеры 2021/22. «Мальорка» примет «Атлетик» из Бильбао.

В последний раз «Мальорка» и «Атлетик» играли между собой 11 сентября 2021 года в матче 4-го тура чемпионата Испании. Та игра завершилась уверенной победой команды из Бильбао со счетом 2:0.

На данный момент «Атлетик» из Бильбао, одержав восемь побед и набрав 34 очка, занимает восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Мальорка» с 23-мя очками располагается на семнадцатой строчке.

В последний раз «Атлетик» терпел поражение 16 января от мадридского «Реала» в финале Суперкубка Испании (0:2). Беспроигрышная серия «басков» составляет пять матчей.