Москва, , 03:12 — REGNUM Арбитражный суд города Москвы в лице судьи Киселевой отказал Министерству промышленности и торговли России во взыскании более 80,8 млн рублей с ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Вердикт ещё может быть обжалован в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Суд Gorspravka09.ru

Ведомство в сентябре 2021 года потребовало взыскать 18 306 862 рубля и «пени за просрочку исполнения этапа № 3 ОКР в размере 62 529 824 рублей 17 копеек».

На сегодня обнародована только результативная часть вердикта, по которой производство по делу в части взыскания неустойки — 32 424 680 рублей — было прекращено, а в остальной части исковых требований истцу было отказано.

Напомним, в январе 2022 года министерство также проиграло «МИСиС» дело «об обязании передать созданный в рамках НИОКР образец».