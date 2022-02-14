Рим, 14 февраля, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Три подземных толчка магнитудой от 2,2 до 4,1 были зарегистрированы сейсмологами в течение суток на территории Италии. Об этом 13 февраля сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Yaelo Землетрясение

Самый сильный из толчков был зафиксирован в 20:47 (22:47 мск), его эпицентр находился в 25 км от города Реджо-Эмилия, где проживает около 133 тыс. человек. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

За последние несколько дней это уже вторая серия подземных толчков в Италии. Ранее ИА REGNUM сообщало о двух подземных толчках магнитудой 4,3 и 4,0, которые произошли в провинции Реджо-Эмилия с временным промежутком в несколько часов. Эпицентр землетрясения магнитудой 4,3 находился в городе Корреджо. Мэр города отметил, что жители провели несколько часов на улице, боясь заходить в дома.