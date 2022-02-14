Токио, , 03:04 — REGNUM Компания Western Digital (WD) потеряла 6,5 млрд гигабайт флэш-памяти из-за загрязнения на производстве, причина произошедшего пока не известна. Об этом 14 февраля сообщает портал Mashable.

Микросхема Magnascan

Впервые проблему обнаружили в конце января 2022 года на двух японских заводах по производству микросхем NAND, которыми управляет компания Kioxia, являющаяся партнёром WD. Аналитическая компания TrendForce отметила, что WD принадлежит около 30% рынка флэш-памяти, и произошедшее может привести к тому, что в ближайшее время цена на твердотельные накопители SSD может увеличиться примерно на 10%.

Автор статьи в свою очередь отметил, что авария на производстве заводов WD произошла в самое неподходящее время, поскольку в мире сейчас и так имеет место проблема дефицита электронных компонентов.

Напомним, в январе 2022-го международная консалтинговая компания Roland Berger заявила, что проблема дефицита полупроводников не будет решена в 2022 году. Аналитики обратили внимание, что с 2020 года спрос на чипы растёт со скоростью 17% в год, а объёмы производства — со скоростью 6%.

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