Петропавловск-Камчатский, 14 февраля, 2022, 02:55 — ИА Регнум. В администрацию Петропавловска-Камчатского утром 14 февраля поступило анонимное сообщение о минировании школ города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Муляж бомбы

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Из зданий учебных заведений оперативно эвакуировали всех детей и персонал. Спецслужбы проводят проверку, обследуют все школы и устанавливают автора сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске местный житель задержан за более 20 анонимных ложных сообщений об угрозах взрыва на объектах социальной инфраструктуры.