Москва, 14 февраля, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отклонил требование Министерства обороны России о взыскании неустойки в размере 226,31 млн рублей. До вынесения вердикта произошла процессуальная замена ответчика — с АО «ОАК-Транспортные самолёты» на ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина». Вердикт судьи может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Дело слушалось с октября 2021 года. В карточке спора появилась запись судьи Кантор — «в иске отказать полностью». Сам вердикт пока для ознакомления не доступен. Детали не сообщались.

Напомним, ранее судебная инстанция отклонила притязания ведомства по делу о взыскании более 41,9 млн рублей с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». Также на 1 марта назначено заседание, в рамках которого будет рассмотрен спор с этим же составом участников на 0,54 млрд рублей, а на 22 марта — на 53,4 млн рублей. Помимо того, 21 марта состоится заседание по иску Минпромторга РФ к ОАК — на сумму свыше 119,9 млн рублей.