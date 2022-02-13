Зинсхайм, Германия, 14 февраля, 2022, 02:35 — ИА Регнум. 13 февраля футбольный клуб «Хоффенхайм» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Арминией» со счетом 2:0. Встреча проходила в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена».

Achtzehn99.de Игроки «Хоффенхайм»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Бенджамин Хюбнер (22' Дэвид Раум) и Жоржиньо Рюттер (51' Моанес Дабур).

Бригада арбитров: Роберт Хартман | Кристиан Лейхе | Гиттельманн Кристиан | Роберт Кампка | Тобиас Штилер.

Статистика матча («Хоффенхайм"/ «Арминия»)

Удары 25/8

Удары в створ 9/4

Владение 53%/47%

Угловые 13/3

Нарушения 12/12

Составы команд:

«Хоффенхайм»: Бауманн, Гриллич, Хюбнер (Пош, 74'), Фогт, Гейгер (Руди, 84'), Бебу (Ларсен, 74'), Дабур, Баумгартнер, Раум, Самассеку (Нордтвейт, 84'), Рюттер (Кадержабек, 63').

«Арминия»: Ортега, Пипер (Рамос, 57'), Нильссон, Лаурсен (Белло, 62'), Брюннер, Кастро, Шопф, Окугава (Ласме, 75'), Крюгер (Хак, 62'), Василиадис, Серра (Клос, 62').