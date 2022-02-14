Мец, Франция, , 02:26 — REGNUM 13 февраля в Меце на стадионе «Сен-Симфорьен» «Марсель» одержала минимальную победу над «Мецем». Матч 24-го тура французской Лиги 1 2021/22 завершился со счетом 2:1.

Первый мяч на экваторе первого тайма забил 30-летний форвард ДР Конго Седрик Бакамбу — 0:1. В дебюте второй половины Хабиб Майга сравнял счет, замкнув передачу Фали Канде — 1:1. В конце матча польский форвард Аркадиуш Милик вновь вывел гостей вперед — 1:2. Голевую передачу на свой счет записал Сеад Колашинац.

Составы команд:

«Мец»: Кайяр, Бронн, Канде, Делайн, Куяте, Амаду, Траоре, Булая, Пажо (Нгетте, 70'), Майга (Сарр, 66'), Мафута (Ньяне, 66').

«Марсель»: Лопес, Салиба, Чалета-Цар, Гуйе (Колашинац, 76'), Лирола, Камара, Гендузи, Жерсон, Пайе (Балерди, 90'), Дьенг (Ундер, 79'), Бакамбу (Милик, 76').

«Марсель», одержав тринадцатую победу в сезоне и набрав 46 очков, укрепилась на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1. «Мец» с двадцатью очками остался на предпоследнем девятнадцатом месте в зоне вылета.