Лос-Анджелес, США, 14 февраля, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Фильм «Смерть на Ниле» Кеннета Брана возглавила американский кинопрокат, собрав за прошедшие премьерные выходные почти 13 миллионов долларов.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле» Арми Хаммер и Галь Гадот

Главные роли в киноленте исполнили Кеннет Брана («Гарри Поттер и Тайная комната», «Гамлет», «Довод»), Галь Гадот («Лига справедливости Зака Снайдера»), Арми Хаммер («Социальная сеть», «Агенты А.Н.К.Л.»), Эмма Маккей, Телишиа Райт («Мстители: Война бесконечности») и Софи Оконедо («Отель «Руанда», «Эйс Вентура 2: Когда зовет природа»).

Мировая премьера «Смерти на Ниле» состоялась 9 февраля 2022 года. Производство фильма обошлось киностудиям 20th Century Studios, TSG Entertainment и Genre Films в 90 миллионов долларов.