Мехико, 14 февраля, 2022, 01:42 — ИА Регнум. Предполагаемый сотрудник палаты депутатов федерального парламента Мексики был задержан силовиками за перевозку нелегальных мигрантов в южном штате Оахака. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба миграционной службы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Инцидент произошёл в районе Сантьяго-Нильтепек. Водителя автомобиля, в котором были обнаружены нелегальные мигранты из Гондураса, остановили для проверки документов. Он предъявил удостоверение сотрудника парламента и документы, выданные комитетом по вопросам миграции Палаты депутатов и Национальной комиссией по правам человека.

В автомобиле предполагаемого сотрудника парламента было пять граждан Гондураса, которые не смогли доказать законность своего пребывания на территории Мексики. При содействии бойцов нацгвардии и представителей генпрокуратуры страны водитель и автомобиль были переданы в руки правоохранительных органов. Гражданам Гондураса после проверки грозит депортация.

стоит отметить, что территорию Мексики часто используют нелегальные мигранты в качестве перевалочной базы с конечной целью попасть в США. За 2021 год в стране было задержано 250 тыс. иностранных граждан, из них 100 тыс. были депортированы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике планируют узаконить статус гаитянских беженцев, собравшихся на границе с США.